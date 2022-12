Il Mattino - Quando il Napoli provò ad acquistare Pelé e quasi ci riuscì

"Quando il Napoli sognava O Rei", titola l'edizione odierna de Il Mattino all'interno della propria sezione sportiva, svelando un vecchio retroscena di mercato che collega Pelé al club campano. Roberto Fiore , presidente degli azzurri alla fine degli anni Sessanta, voleva acquistare O Rei : "Si scrissero - assicura il quotidiano -, non ci sarebbero stati problemi a soddisfare le eventuali richieste del Santos, o almeno così garantì il presidente.

Ma la trattativa non decollò perché Pelé fece sapere attraverso un intermediario che non avrebbe lasciato il Santos". Napoli abbracciò molti anni più tardi il suo re, Maradona, ma chissà come sarebbe cambiata la storia con Pelé all'ombra del Vesuvio...