Il Mattino ribadisce: "Rinnovo Kvara ad un vicolo cieco, ottobre non sarà mese della verità"

Il Napoli aveva offerto un contratto da 5,5 milioni a stagione fino al 2028, ma la richiesta resta sempre di 8.

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia è ad un vicolo cieco. L'edizione odierna de Il Mattino continua a ribadire le difficoltà nelle discussioni tra il Napoli e l’agente del georgiano per trovare l’intesa su prolungamento e adeguamento del contratto. Il Napoli aveva offerto un contratto da 5,5 milioni a stagione fino al 2028, ma la richiesta resta sempre di 8.

Il club si aspettava che a settembre questa offerta venisse accettata, invece papà e agente del calciatore hanno risposto con una controfferta, di fatto facendo ripartire la trattativa da zero: "Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è ancora un vicolo cieco per il rilancio del manager. Ottobre non sarà il mese della verità" si legge sul quotidiano.