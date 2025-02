Il Mattino - Riecco gli odiatori social: ADL sommerso di insulti all'annuncio di Okafor

vedi letture

Come sottolineato da Il Mattino, è partita la 'gara' di insulti.

Non è piaciuto il mercato di gennaio del Napoli. Dopo la cessione di Kvara ci si aspettava un grande colpo in attacco. Dopo vari tentativi per prendere i vari Garnacho, Adeyemi e compagnia cantante, è arrivato Okafor dal Milan. "Benvenuto Noah" ha scritto il presidente Aurelio De Laurentiis su X ufficializzando il suo arrivo. E apriti cielo!

Come sottolineato da Il Mattino, è partita la 'gara' di insulti. Il tweet che ha annunciato l’ingaggio di Okafor dal Milan, alle 23,30 dell’altra sera, è diventato l’occasione per scaricare sul patron azzurro decine di insulti. "Dei 1400 commenti che i social media manager del Napoli hanno lasciato visibili molti erano di insulti per la gestione del calciomercato da parte del club", si legge sul quotidiano.