Il Mattino - Riecco Ospina: Meret destinato a finire il campionato in panchina

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Ultime sulla porta del Napoli direttamente da Il Mattino. Col Sassuolo - si legge - tornerà Ospina dal 1' e sarà così fino alla fine della stagione. La decisione era già stata presa qualche settimana fa, poi l'influenza che ha colpito il colombiano ha costretto il tecnico a far giocare Meret con la Roma (e non ha demeritato). La decisione per le ultime quattro partite

Poi la conferma con l'Empoli e il patatrac consumato nel finale della partita del Castellani. Non sono state per il giovane Meret giornate semplici: ha accusato il colpo, sono incidenti di percorso per un giovane come lui, ma è comunque destinato a finire il campionato in panchina.