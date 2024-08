Il Mattino scrive dei 'Tormenti di Conte': "Troppi nodi ancora da sciogliere"

Il Mattino fa il punto della situazione, evidenziando come siano ancora troppi nodi che sono ancora lì e che dovevano essere risolti

Dopo il match di Coppa Italia vinto ai rigori contro il Modena, Antonio Conte ha lanciato l'allarme: al suo Napoli, per ridurre il gap dalle avversarie per un posto in Champions, mancano ancora tanti giocatori. Il tecnico salentino ha sposato la causa azzurra con entusiasmo e ha fiducia nel club, ma ha chiaramente fatto intendere che sia ancora un cantiere pienamente aperto a ormai pochi giorni dall'inizio del campionato.

Il Mattino fa il punto della situazione, evidenziando come siano ancora troppi nodi che sono ancora lì e che dovevano essere risolti. Su tutti la faccenda di Osimhen, che da domani rientra in squadra ma potrebbe anche ritrovarsi ad allenarsi per conto suo a Castel Volturno. Inoltre, fin dal ritiro prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, Conte aveva chiesto di arrivare all'inizio del campionato con la squadra al completo. O quantomeno con Lukaku e un altro paio di centrocampisti. Questa settimana sarà decisiva, per regalare almeno qualcuno dei rinforzi richiesti dal mister.