Il Mattino - Senza rinnovo o cessione Fabian finirà ai margini come accadde a Milik

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Fabian Ruiz? Secondo Il Mattino quello legato al centrocampista spagnolo è un vero e proprio caso. Che potrebbe finire come quello di Arkadiusz Milik. Questo si legge sul quotidiano: "Caso Fabian: lo spagnolo, dopo aver detto no all'ennesima proposta di rinnovo, deve darsi da fare perché se non porta l'offerta da 30 milioni, resta in azzurro e (senza firma) rischia di finire ai margini del progetto. Esattamente come è successo con Milik".