Il Mattino - Sfumato Dragusin, con l'Udinese l'affare può essere doppio

"Napoli, doppio canale con l'Udinese: oltre a Samardzic c'è Nehuen Perez" scrive Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, doppio canale con l'Udinese: oltre a Samardzic c'è Nehuen Perez" scrive Il Mattino. ADL continua a trattare con l'Udinese per l'arrivo del centrocampista Samardzic ma nel mirino c'è anche il difensore argentino Nehuen Perez.

Per il classe 2002 ex Lipsia è attesa a breve la fumata bianca per circa 25 milioni di euro, mentre il 23enne difensore centrale è l'alternativa a Dragusin, vicino all'addio al Genoa e conteso da Bayern Monaco e Tottenham.