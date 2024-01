Il Mattino - Si prova la stretta per Mangala: la formula proposta dal Napoli

Per quanto riguarda le uscite, invece, cambiano le destinazioni di Popovic e Zerbin: niente Frosinone, entrambi sembrano destinati ad andare al Monza in prestito.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli prova a stringere per Orel Mangala. Lo assicura Il Mattino spiegando che, per strappare il centrocampista al Nottingham Forest, il club azzurro sarebbe disposto (ma solo a determinante condizioni) a prendere il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto a giugno fissato a 25 milioni di euro.

Il belga avrebbe già dato l'ok al trasferimento. Per quanto riguarda le uscite, invece, cambiano le destinazioni di Popovic e Zerbin: niente Frosinone, entrambi sembrano destinati ad andare al Monza in prestito.