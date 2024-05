Il Mattino - Si riapre Conte: ADL prepara il rilancio, non c'è ancora il sì

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo in prima persona.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Una sconfitta rovinosa. Non nel punteggio ma nella forma. Il Napoli viene battuto fra le mura amiche per 2-0 dal Bologna che vola sempre più verso la storica qualificazione in Champions League. Resta in basso, troppo in basso, la squadra di Francesco Calzona che solo un anno fa, di questo periodo, stava festeggiando la conquista del terzo scudetto con Luciano Spalletti in panchina. Adesso invece l'Europa rischia di sfumare, bisogna vedere gli incroci delle concorrenti, con una possibile rivoluzione in atto a giugno.

Rilancio per Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scendere in campo in prima persona. Partendo dal nome dell'allenatore. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il numero uno della formazione partenopea sarebbe pronto a tornare all'assalto di Antonio Conte ben conscio che però il sì dell'ex tecnico di Juventus e Inter non sarebbe così scontato. Però potrebbe esserci una riapertura e nei prossimi potrebbe esserci un appuntamento.