Il Mattino - Simeone o Raspadori, l'ora della scelta: la posizione di Spalletti

"Simeone o Raspadori, l'ora della scelta" scrive Il Mattino sul mercato del Napoli. Petagna in partenza verso Monza, il club azzurro va alla caccia del sostituto. L'argentino dell'Hellas costa 20 milioni e ha caratteristiche per certi versi simili a Osimhen. Proprio su questo è nata la considerazione del Napoli, che vorrebbe un attaccante diverso, perché nella testa dell'allenatore sarebbe più utile un tipo di giocatore capace di cambiare la squadra anche a partita in corso.

Da qui l'idea Giacomo Raspadori. Contatti in corso, come confermato da Carnevali a Sky: "È complicato tenere un giocatore che vuole cambiare squadra. C'è la richiesta del Napoli, vedremo". Il Sassuolo chiede 30 milioni.