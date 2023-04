Il Mattino smentisce Ultrà: "Bandiere e striscioni possono entrare, c'è un modulo! Che vergogna..."

Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino, ha scritto un editoriale circa quanto avvenuto ieri in Curva B al Maradona.

Una vergogna. Senza giustificazioni, senza interpretazioni. Il Napoli deve essere difeso da questi gruppi che scatenano violenze fisiche e verbali per imporre le loro regole. In uno stadio, invece, vigono quelle delle istituzioni e del club . Non è vero che non si può accedere con bandiere e striscioni. Per farlo bisogna compilare un modulo e fornire le proprie generalità, come si evince da una mail dell'ufficio sicurezza della Ssc Napoli a un tifoso che chiedeva chiarimenti in merito.

Si pensava - o meglio: si sperava - che certe scene non si vedessero più nel momento storicamente più bello del Napoli. E invece, oltre al dispiacere per la sconfitta che peraltro non incide pesantemente sulla classifica, c'è l'amarezza di constatare che il problema ultrà continua ad esistere. Non sappiamo se Luciano Spalletti conosca la radice di questi gruppi, è certo che ha fatto un paragone azzardato alla vigilia della partita mettendo sullo stesso piano il silenzio dei tifosi e l'assenza di Osimhen. Su questo punto non vi è sintonia con Aurelio De Laurentiis, che li ha definiti in una sede istituzionale come la prefettura di Napoli «300-400 reietti». L'altra sera, in quella curva B, hanno fatto il più brutto degli autogol. E così perde Napoli, non il Napoli".