Il Mattino - Sorpasso a sinistra: Olivera al posto di Mario Rui

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile sorpresa a sinistra nello schieramento difensivo di Luciano Spalletti: Olivera può scalzare Mario Rui e partire titolare contro il Milan questa sera a San Siro. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna de Il Mattino.

"Neppure Anguissa e Zielinski stanno benissimo, non è certo questo il periodo in cui Kim sembra più lucido. Ma tant'è: stavolta gli azzurri possono rovesciare tutto il peso dell'attesa addosso al nobile avversario, niente hanno da perdere. La squadra è fatta: Olivera la spunta su Mario Rui e, come detto, Lozano su Politano".