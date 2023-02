Il Mattino - Spalletti resta fino al 2024, ma nessun ulteriore rinnovo è in programma

Come sottolinea il quotidiano, a maggio scatta l'opzione per un altro anno, ma fra il Napoli e il suo tecnico ancora non è stato fissato alcun appuntamento

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Lungo approfondimento sul futuro di mister Luciano Spalletti sulle pagine odierne de Il Mattino. Come sottolinea il quotidiano, a maggio scatta l'opzione per un altro anno, ma fra il Napoli e il suo tecnico ancora non è stato fissato alcun appuntamento per prolungare il contratto oltre il 2024. Le due parti al momento non pensano infatti a un matrimonio a lungo termine, "accontentandosi" di andare avanti insieme per un altro anno.