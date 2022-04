Il Mattino - Squadra contraria al ritiro, ma non c'è rischio ammutinamento: la situazione

Spalletti ha in pugno la squadra sotto il profilo della leadership, anche dopo il tracollo di ieri. I giocatori non hanno reagito alla comunicazione

Lo spogliatoio del Napoli è stato una polveriera dopo la sconfitta contro l'Empoli. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta di una grande tensione nella pancia del Castellani per le liti tra i giocatori, che hanno cominciato a scambiarsi accuse reciprocamente.

Il rischio di ammutinamento, a differenza di quanto accadde con Ancelotti, non c'è: Spalletti ha in pugno la squadra sotto il profilo della leadership, anche dopo il tracollo di ieri. I giocatori non hanno reagito alla comunicazione del ritiro, anche se alcuni - scrive il quotidiano - non comprendono la decisione, perché considerano l'obiettivo Champions praticamente raggiunto.