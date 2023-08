Il Mattino - Sta per esplodere caso Lozano: ADL minaccia di spedirlo in tribuna

Al momento il messicano ha detto no al rinnovo e ha chiesto di andare via a prezzi di saldo (12 mln di euro), mentre il Napoli non intende fare concessioni.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Napoli, sta per esplodere il caso Lozano. Garcia punta a una mediazione" scrive Il Mattino oggi in edicola. De Laurentiis ha minacciato di mettere fuori rosa il Chucky e 'l'editto' del presidente resta immutato. Al momento il messicano ha detto no al rinnovo e ha chiesto di andare via a prezzi di saldo (12 milioni di euro), mentre il Napoli non intende fare concessioni. Il rischio reale è che il giocatore si ritrovi fuori rosa, ma Garcia punta a una mediazione. Jesper Lindstrom dell'Eintracht resta uno dei candidati alla sostituzione.