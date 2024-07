Il Mattino su ag. Osimhen: "Era sempre in pellegrinaggio per il rinnovo, ora non si vede"

Ecco, per il momento nel quartier generale del Napoli ancora non ha fatto la sua apparizione.

Napoli-Calenda, un anno dopo. L'edizione odierna de Il Mattino scrive così del nervosismo dell'agente di Victor Osimhen: "Lo scorso anno, di questi tempi, il manager di Osimhen era in perenne pellegrinaggio tra Roma e Rivisondoli alla ricerca del rinnovo milionario del contratto di Osimhen. Per almeno una quindicina di volte è stato costretto a salire fin qui per provare a trovare un accordo con De Laurentiis che, alla fine, venne firmato solo a dicembre.

Ma ieri, seccato soprattutto dai suoi ritardi nel trovare la squadra promessa, si lascia andare a uno sfogo legato all'ipotesi di un inserimento di Osimhen nell'affare Lukaku. «Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news», scrive Calenda in un tweet.