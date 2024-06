Il Mattino su Kvara: Napoli preoccupato dal principio di accordo tra agente e Psg

I parigini hanno messo sul piatto ben 100 milioni di euro per il suo cartellino, ricevendo un no secco degli azzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina, il Napoli è pronto a lanciarsi nella nuova stagione. Non è un mistero che il nuovo tecnico degli azzurri, che ieri ha incontrato il patron De Laurentiis in un ristorante di Roma, voglia provare a tenere tutti i big della rosa. L'edizione odierna de Il Mattino ha messo ancora una volta in risalto l'interesse del Paris Saint-Germain per Khvicha Kvaratskhelia. I parigini hanno messo sul piatto ben 100 milioni di euro per il suo cartellino, ricevendo un no secco degli azzurri.

Ciò che preoccupa di più il Napoli però non sembra il rilancio imminente dei francesi quanto il principio d'accordo che l'agente del calciatore avrebbe già trovato con il PSG. Conte lo considera incedibile ma pare che Kvara abbia anche dato il proprio ok al trasferimento dopo aver sentito anche Luis Enrique, tecnico alla guida dei francesi