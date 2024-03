Il Mattino su Osimhen: "Può andare in tribuna, si teme lesione al muscolo"

Molte ipotesi vengono fatte sull’attaccante nigeriano dai quotidiani in vista della sfida di questa sera.

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen ed una situazione che è tutta da monitorare. Molte ipotesi vengono fatte sull’attaccante nigeriano dai quotidiani in vista della sfida di questa sera. Per La Gazzetta dello Sport il 9 azzurro dovrebbe andare almeno in panchina, più cauto il Corriere dello Sport.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino, la prudenza dovrebbe prevalere perchè ‘c’è il rischio che il muscolo possa lesionarsi con un affaticamento che potrebbe tramutarsi in stiramento’. Per il quotidiano dunque toccherà a Giacomo Raspadori completare il tridente con Politano e Kvaratskhelia.