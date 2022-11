Il Mattino su Ronaldo: "Neppure gratis ADL lo ha voluto come merce di scambio per Osimhen"

Cristiano Ronaldo al Napoli stava per diventare merce di scambio. Come ricorda il quotidiano Il Mattino, nessuno se l'è sentita di accollarselo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo al Napoli stava per diventare merce di scambio. Come ricorda il quotidiano Il Mattino, nessuno se l'è sentita di accollarselo, neppure gratis. Tra questi il Napoli, si legge, con cui il suo possente manager, Jorge Mendes, aveva fatto un pensierino. In realtà era merce di scambio o peggio ancora di contorno per l'operazione principale: la cessione di Osimhen allo United.