Il Mattino sugli infortuni: "Non è solo sfortuna, questo l'elemento più penalizzante"

Nuova tegola per Gattuso: si è fermato Andrea Petagna, che porta a nove il bilancio degli infortunati in casa Napoli. Azzurri che adesso hanno solamente tre attaccanti a disposizione, vale a dire Osimhen, Insigne e Politano. Lo stop dell'ex SPAL, evidenzia Il Mattino, riaccende i riflettori sul tema dei tanti (troppi) infortuni di quest'anno: l'elemento più penalizzante, in questo senso, sono i molti impegni ravvicinati cui la squadra ha dovuto far fronte.

Gattuso e il suo staff hanno sin qui cercato di non spingere i giocatori al limite della sopportazione. Altra variabile impossibile da non considerare è il Covid, del tutto imprevedibile e quindi particolarmente complesso da gestire.