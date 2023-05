Il Mattino sul giro d'onore di Spalletti: "Ricorda Ottavio Bianchi nella notte di Stoccarda"

"Il Kolossal dello scudetto per il Napoli: 'La vittoria di tutti noi'" scrive Il Mattino.

"Il Kolossal dello scudetto per il Napoli: 'La vittoria di tutti noi'" scrive Il Mattino. È qui la festa! Dopo Udine, prosegue la sbornia scudetto per il Napoli che ieri ha battuto la Fiorentina per 1-0 al Maradona. La prima da campioni d'Italia è stata con la squadra contro cui il Napoli si prese il primo scudetto.

Festa grande per il popolo napoletano, per De Laurentiis, per i calciatori, per Spalletti e per tutti: "Spalletti ha lasciato alla squadra il giro d'onore. Lui in solitudine rientra quasi subito. Ricorda Ottavio Bianchi nelle notte di Stoccarda. Poi inizia il festone con la musica a palla".