Il Mattino sul rapporto Calzona-Osimhen: "Victor risponde a monosillabi"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è il grande dubbio di queste ore che avvicinano il Napoli alla sfida di San Siro contro l’Inter. L’affaticamento muscolare rimediato a Barcellona tiene in ansia il Napoli, che cerca di capire anche dall’attaccante le sue condizioni

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, però, al momento non c’è grande apertura del nigeriano nei confronti del nuovo tecnico: Calzona ha provato a interrogarlo per capire le sue sensazioni, ma ‘Osimhen parla poco, risponde a monosillabi e non ha troppa voglia di aprirsi con questo nuovo tecnico dopo aver già visto passare prima Garcia e poi Mazzarri” si legge sul quotidiano.