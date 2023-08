Il Mattino sul rinnovo di Osimhen: bonus triplicati e una clausola anti-Juve

Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che svela i dettagli del contratto del bomber.





Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che svela i dettagli del contratto del bomber.

"Con il nigeriano, è davvero andato oltre: 12 milioni di euro di ingaggio, diritti di immagine che vanno anche all'attaccante e la clausola da 150 milioni valida per l'Europa, l'Arabia e anche per l'Italia. Una clausola anti-Juventus, se si può dire, così. Perché, conti alla mano, solo la Juventus - dovesse tornare in Champions - avrebbe la forza economica in serie A per andare all'assalto tra un anno del nigeriano. Con Osimhen qualche (piccolo) intoppo sorge ogni giorno, legato ai dettagli di un contratto che, dalla prima bozza, è lungo una quarantina di pagine. I bonus, anche, sono triplicati: più o meno 400mila euro al raggiungimento di quota 20 (tra gol e assist) e così via a salire".