Il Mattino titola: "Ancora zero gol subiti, è così che si va lontano"

"Il bunker" è il titolo che campeggia stamane in taglio centrale sull'apertura de Il Mattino. Il riferimento è al pari ottenuto ieri dal Napoli contro una bella Roma: gli azzurri ritrovano la vetta della classifica, ora condivisa con il Milan. "Ancora zero gol subiti, è così che si va lontano", commenta poco più in basso il quotidiano.