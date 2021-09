Il Mattino titola: "Insigne si ferma, c'è Lozano"

"Insigne si ferma, contro gli inglesi tocca a Lozano". Così in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino: il capitano azzurro non sarà a disposizione di Spalletti per l'esordio europeo di questa sera contro il Leicester. Scalda dunque i motori Hirving Lozano, che avrà il compito di non far rimpiangere il compagno.