Il Mattino - Torna il sereno: ADL fa scudo, Garcia ha ammesso le colpe

Tornato il sereno anche tra il manager e il tecnico del Napoli, i campioni d'Italia ora provano a rasserenare l'ambiente dopo il ko con la Fiorentina

TuttoNapoli.net

Dopo la tempesta torna il sereno in casa Napoli, dove Aurelio De Laurentiis è pronto ad infondere fiducia nel suo gruppo e nel tecnico Rudi Garcia, ad un passo dall'esonero salvo essere confermato, dopo il no di Antonio Conte agli azzurri. Ne parla Il Mattino, che racconta la giornata di ieri del numero uno del club campano, arrivato a Castel Volturno e protagonista di diversi colloqui, tra quelli con i suoi senatori a quello con il tecnico Garcia.

Garcia ha ammesso i suoi errori, fatti di scelte che non hanno convinto fino in fondo, mentre il presidente si è confrontato con la dirigenza e il tecnico, fino all'agente Mario Giuffredi, che negli scorsi giorni aveva scosso l'ambiente con alcune dichiarazioni su Rudi Garcia e il suo assistito Mario Rui. Tornato il sereno anche tra il manager e il tecnico del Napoli, i campioni d'Italia ora provano a rasserenare l'ambiente dopo il ko con la Fiorentina, per ripartire con il piede giusto e rimettere in carreggiata una stagione che si sperava potesse partire diversamente.