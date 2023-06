Il Mattino - Tra i 150 e i 160mln: il punto su Osimhen

Giorni caldi in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen

Giorni caldi in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. Come riporta Il Mattino, è in programma l'incontro tra il presidente De Laurentiis e l'agente del giocatore Calenda per parlare del rinnovo e delle eventuali offerte per il nigeriano. PSG avanti su tutti, ma occhi anche al Real Madrid.

Il Napoli chiede tra i 150 e i 160 milioni per il suo centravanti: da capire se un club arriverà ad offrire questa cifra e soprattutto cosa emergerà dall'incontro tra le parti (in ballo il possibile rinnovo per altri due anni).