Il Mattino - Una maschera speciale per Osimhen: la speranza è riaverlo per il Milan

Una maschera speciale per provare ad anticipare i tempi di recupero di Victor Osimhen. Lo staff medico del Napoli, secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, è già attivo per cercare di capire come restituire a Spalletti il suo centravanti dopo l'infortunio di San Siro. La speranza è quella di recuperare il nigeriano per la sfida contro il Milan.

"La mannaia non è di poco conto anche se lo staff medico azzurro è già al lavoro per cercare di trovare una soluzione che consenta all’attaccante di tornare in campo con una maschera che gli protegga lo zigomo. Cosa che è stata già utilizzata soprattutto sui parquet di basket. Magari un po’ prima di Natale, forse proprio per il bigmatch con il Milan. Non prima. Ma in ogni caso salterà un bel po’ di partite a cominciare dalle prossime con Spartak, Lazio, Sassuolo, Empoli e Leicester" si legge sul quotidiano.