Il Mattino - Vice-Meret, aumentano le quotazioni di Tatarusanu

"Mertens, offerta del Marsiglia. Napoli, vice Meret: c'è Tatarusanu" scrive Il Mattino oggi in edicola. Proposta del Marsiglia del neo allenatore Igor Tudor, ex Verona, ma l'attaccante belga aspetta ancora il Napoli. Nel frattempo gli azzurri si guardano attorno, alla ricerca di un vice esperto: nel mirino è finito anche Tatarusanu, ex Fiorentina ora al Milan.