Il Mattino - Zielinski verso l'addio: non ci sono più le condizioni per il rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

A che punto sono i rinnovi in casa Napoli? Osimhen dovrebbe firmare entro la fine dell'anno, ma gli altri? Per Khvicha Kvaratskhelia invece tutto è rinviato a fine stagione, mentre per Piotr Zielinski serve davvero un colpo di scena per immaginare che possa rimanere a Napoli. Tutto è possibile, ma non sembrano esserci più le condizioni.

Il rinnovo automatico per Alex Meret è invece pronto ad essere esercitato fino al 2025, poi il suo agente dovrà essere bravo a strappare un nuovo ingaggio. A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.