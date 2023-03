Il Messaggero - "Sarà una guerra", 8mila tedeschi in arrivo: infiltrati anche Ultrà Atalanta e Stella Rossa

Ieri il Tar ha autorizzato la vendita dei biglietti per la trasferta dei tedeschi a Napoli per Napoli-Eintracht

Ieri il Tar ha autorizzato la vendita dei biglietti per la trasferta dei tedeschi a Napoli per Napoli-Eintracht dopo la decisione di vietare le trasferte del Viminale dopo le informative Digos e del Casms. Ne scrive quest'oggi Il Messaggero raccontando i pericoli per l'ordine pubblico:

"Sarà una guerra, la frase captata dalle antenne della Digos tra i tifosi azzurri. Quelli dell’Eintracht, d’altronde, l’hanno promesso: «Verremo a fare i padroni anche a Napoli», riferendosi agli scontri dell’andata. Per oggi è stato convocato a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: già domani il provvedimento di divieto di vendita dei ticket potrebbe essere reiterato, ma con motivazioni più circostanziate”

“A fronte dei 2600 tagliandi ospiti, se ne attendono in realtà 7/8 mila. Tra loro si mescoleranno i fedelissimi ultras dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht, accomunati dalla stessa fede politica (l’effige del “Che” stampata sugli striscioni e nel cuore) e mai amici dei napoletani. Potrebbero tentare l’acquisto dei biglietti per i tedeschi. Non basta. La Digos sta monitorando i tifosi serbi della Stella Rossa Belgrado che potrebbero arrivare a dare man forte ai “fratelli” azzurri". A Napoli l’allerta scatterà già da martedì. Con o senza biglietti, si teme che in molti arriveranno comunque".