Il Messaggero si inchina ad ADL: "Suo Napoli un miracolo che sboccia del disastro del nostro calcio"

L'edizione odierna de Il Messaggero celebra la politica del Napoli, unico club sano e sostenibile che può lottare ad altissimi livelli.





"In Italia è l’unico modello proponibile, ben più del Salisburgo. Ma qui noi critichiamo gli allenatori, alcuni dei quali mirabilissimi (Spalletti, Allegri, Mourinho e Sarri i fuoriclasse), anziché dirigenti e istituzioni che ci hanno portato fin qui, e che in fondo gattopardescamente hanno resistito ai cambiamenti, incarnandoli. Così, i migliori continueranno ad andarsene, e bisognerà industriarsi per sopravvivere: proprio come fa il Salisburgo, che però ha dietro il colosso della Red Bull e il suo stadio già ce l’ha da tempo, chissà se è un esempio congruo”.