Il Messaggero - Zielinski in Arabia, la Lazio va su Samardzic per sostituire Milinkovic

L'Al Dahli è pronta ad offrire al Napoli 25 milioni per Zielinski e un triennale da 12 milioni a stagione al giocatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Milinkovic-Savic, l'Arabia potrebbe portare via alla Lazio il suo potenziale sostituto. L'Al Dahli è pronta ad offrire al Napoli 25 milioni per Zielinski e un triennale da 12 milioni a stagione al giocatore, che sembra intenzionato ad accettare. Per questo, come riporta Il Messaggero, stanno salendo le quotazioni di Samardzic. Il giocatore dell'Udinese, però, piace anche a Napoli e Juventus.