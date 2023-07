Il Roma - Altro che addio, Osimhen ha già scelto la nuova casa a Napoli! E' di un ex azzurro

Molto chiacchierato sul mercato, ma più vicino al rinnovo di quanto si pensi, Victor Osimhen avrebbe anche scelto la sua nuova casa

Molto chiacchierato sul mercato, ma più vicino al rinnovo di quanto si pensi, Victor Osimhen avrebbe anche scelto la sua nuova casa per la prossima stagione al Napoli. A scriverlo è Il Roma: "Da Koulibaly a Kim Min-jae. E presto forse ad Osimhen. È molto ambita la casa di Ciro Ferrara che dà sul Golfo di Napoli. L’ex difensore azzurro ha avuto per molti anni come affittuario il difensore senegalese. Che quando andò al Chelsea la cedette al coreano. A giugno scorso, però, l’appartamento si è liberato. Ma a breve potrebbe di nuovo essere occupato.

Da chi? Da uno dei bomber più forti del mondo. Osimhen, infatti, ha opzionato l’abitazione di Ferrara. Non si è ancora trasferito perché sta aspettando l’evoluzione della sua posizione con il Napoli. Dovesse rinnovare allora farebbe in fretta e in furia il trasloco godersi la splendida dimora. Dovesse, invece, chiamare il Psg a quel punto salterebbe tutto. Di sicuro, però, Victor sta dimostrando l’attaccamento alla città e anche al club. Se fosse stato sicuro di un suo addio neanche sarebbe andato a proporre un contratto di affitto ad un grande ex partenopeo. Ed, invece, l’ha fatto. E questo dimostra che ama il Napoli e non lo vuole abbandonare così facilmente".