Il Roma celebra il successo di Empoli: "Napoli di un altro pianeta"

Il quotidiano campano apre ovviamente con il successo azzurro al Castellani contro l'Empoli, l'ottavo di fila in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è semplicemente di "Un altro pianeta", come titola in prima pagina oggi in edicola Il Roma. Il quotidiano campano apre ovviamente con il successo azzurro al Castellani contro l'Empoli, l'ottavo di fila in Serie A e mantenuto anche in dieci uomini dopo l'espulsione di Mario Rui nel secondo tempo. Una supremazia - si legge - che deprime gli avversari.