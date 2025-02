Il Roma - Conte recupera due uomini per la panchina col Como

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: "C’è la tentazione di 'gioire' per l'eliminazione di Atalanta e Milan, ma l'Italia rischia di non avere il quinto posto e così ci sarà più bagarre ai piani alti. In più, l'Atalanta potrà concentrarsi solo sul campionato. Conte parla da comandante del Napoli, ciò che succede in campo è quello che questo allenatore ha creato. Il Napoli non ha portato l'erede di Kvaratskhelia, però in questo caso puoi trovare il rinforzo in casa, ovvero Raspadori, che oggi ha confermato l'intesa con Lukaku e penso che si candidi ad avere più spazio. Perché no, è un erede che non ti aspetti.

Spinazzola dovrebbe essere in panchina insieme a Olivera contro il Como. Mazzocchi me lo aspetto in crescita. Il Como è una squadra aggressiva, che ha qualità e che concede anche molto. C'è entusiasmo dopo la vittoria contro la Fiorentina, Fabregas è un grande leader. Pare che Inzaghi farà riposare Barella per la diffida".