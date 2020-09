Il Roma - Prove di 4-2-3-1 col Pescara? Osimhen vuole il gol al San Paolo

Riapre il San Paolo. Questo pomeriggio il Napoli torna nel suo stadio per sfidare il Pescara in amichevole alle ore 18. L’ultima sfida casalinga risale al 1 agosto con la Lazio. Gli azzurri vinsero 3-1 e chiusero bene il campionato prima di andare a Barcellona per la Champions. Purtroppo Insigne e compagni affronteranno gli abruzzesi allenati da Oddo senza i tifosi. Neanche quei pochi come nei test al Patini di Castel di Sangro. Il Governo ha detto no alla presenza del pubblico almeno fino al 7 ottobre e quindi il match si dovrà vedere solo in televisione.

prove tecniche. Per Gattuso la partita con il Pescara è fondamentale perché è la penultima prova generale prima di iniziare il campionato il 20 con il Parma. Sì perché poi domenica si andrà a Lisbona per sfidare lo Sporting. L’allenatore cercherà di capire contro una formazione cadetta se ci sono i presupposti per utilizzare il 4-2-3-1.

Nel ritiro di Castel di Sangro ha sempre giocato con questo modulo sfruttando la forza di Osimhen come prima punta. Il nigeriano sarà riproposto la davanti dopo le sei reti delle partite precedenti. Victor ha voglia di confermarsi e far capire a tutti che è stata fatta la scelta giusta. Con i nazionali ormai tutti rientrati c’è da capire se alle sue spalle ci sarà subito Mertens o se il belga entrerà nella ripresa per supportarlo. Di sicuro Gattuso sta studiando questo nuovo modulo per permettere ad entrambi di stare in campo. Sì perché con il 4-3-3 solo uno dei due potrebbe essere utilizzato. E comincerebbe così una concorrenza che metterebbe non poco in difficoltà Gattuso. Ci saranno, comunque, sfide dove non si potrà osare molto altrimenti con un modulo troppo offensivo si rischierebbe l’imbarcata. Anche in virtù di un centrocampo che al momento ha degli elementi che non sono proprio adatti per la linea a due.