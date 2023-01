Il Roma - “Spalletti re in trasferta, Inzaghi è avvisato”.

Mercoledì andrà in scena Inter-Napoli, match di cartello della riapertura del campionato.

Il quotidiano Roma evidenzia in prima pagina un dato relativo al rendimento di Luciano Spalletti fuori casa: "Spalletti re in trasferta, Inzaghi è avvisato". In basso la prima pagina del quotidiano.