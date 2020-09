Il Roma sul calendario: "La speranza è che si possa finire regolarmente a maggio"

Eccolo il nuovo campionato di Serie A. Si parte di nuovo, dunque, dopo che ieri in Lega è stato varato il calendario della stagione 2020-2021. La speranza è che si possa finire regolarmente a maggio e che poi si possa assistere agli Europei. C’era attesa in casa Napoli per capire contro chi si esordisse e se finalmente De Laurentiis fosse contento dell’urna. Il destino ha voluto che Gattuso ripartisse dal Parma, la squadra avversaria trovata alla sua prima sulla panchina azzurra dopo l’esonero di Ancelotti. Purtroppo brindò alla sua nuova esperienza con una sconfitta. Sicuramente vorrà rifarsi. Al San Paolo ci sarà il Genoa prima di recarsi allo Stadium per incrociarsi con i campioni d’Italia della Juventus di Pirlo. Ringhio se la vedrà con l’altro campione del mondo sperando di poter ripetere il risultato della finale di Coppa Italia. Subito dopo l’Atalanta delle meraviglie a Fuorigrotta. Altro esame difficile dove il Napoli dovrà cercare di vendicarsi per i risultati dello scorso torneo.

IL DERBY. Non si dovrà aspettare tanto per vivere il derby tutto campano con il Benevento. Per Insigne e compagni si apriranno le porte del Ciro Vigorito ad ottobre. Una bella soddisfazione per il capitano Insigne sarà emozionante confrontrarsi con il fratello Roberto. Il presidente Vigorito spera di poter vedere lo stadio pieno per quella data. Anche in questo Gattuso sfiderà un amico di tante battaglie in Nazionale ma anche al Milan. Sarà un piacere abbracciare Pippo Inzaghi sulla panchina sannita.



IL TOUR DIFFICILE. A parte gli incontri con Sassuolo e Bologna per il Napoli dall’8ª alla 13ª giornata c’è un cammino di fuoco intervallato da qualche provinciale. Sta di fatto che se la vedrà con il Milan, la Roma, l’Inter e la Lazio. Poi ci sarà un poco di discesa fino alla fine del girone di andata perché in ordine si sfideranno Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.

l’europa league. Non va dimenticato che il Napoli sarà impegnato anche in campo internazionale. E con le partite al giovedì ci saranno degli impegni ravvicinati, soprattutto nella parte centrale della fase a gironi della vecchia Coppa Uefa. Precisamente dal 22 novembre al 23 dicembre ci saranno dieci gare da disputare dove come detto ci saranno pure Milan, Roma, Inter e Lazio. Ma Gattuso saprà giostrare la propria rosa avendo tanti calciatori a disposizione. L’Europa League poi non è la Champions e quindi non dovrà andarci per forza in campo la formazione titolare. Si parte contro il Parma, dunque, con la speranza di festeggiare subito con i tre punti e ripartire con una vittoria così come si era finito nello scorso torneo.