Il Roma - Zielinski accetta rinnovo a ribasso: questa la cifra del possibile nuovo accordo

Fonte: di Giovanni Scotto per Il Roma

Manca meno di un mese all’inizio del campionato, e anche se nessuno lo dice a voce alta, la “prima” in casa del Frosinone non richiede rinforzi ad ogni costo. E quindi meglio blindare i pezzi pregiati. Si parla dei rinnovi in discussione in casa Napoli sull'edizione odierna de Il Roma.

"De Laurentiis aveva voglia di fare un annuncio a Dimaro e ci è riuscito: Di Lorenzo resta fino al 2029. Si lega, di fatto, a vita, anche se tecnicamente l’accordo è fino al 2028 (non può andare oltre per via dei regolamenti) ma c’è un’opzione in mano alla società per un ulteriore anno. Lo stipendio sarà di 3 milioni di euro a stagione. La stessa cifra che potrebbe guadagnare Piotr Zielinski, che tratta un prolungamento biennale con un altro anno di opzione. De Laurentiis gli ha offerto un biennale con opzione da 5 milioni, il polacco ne chiede almeno 6 come base di partenza. Si può trovare un’intesa a metà strada. La strada sembra in discesa, perché Piotr ha accettato di ridursi lo stipendio per non lasciare il Napoli. Anche Mario Rui è pronto al rinnovo: anche per lui un prolungamento annuale con opzione per il secondo anno a favore del club".