La Stampa: "Come può piantarsi questa giostra? Al massimo nelle prossime 4 rallenterà"

Piovono elogi sul Napoli , anche da Torino. Il quotidiano La Stampa si sofferma sull'ottavo successo di fila, quello di Empoli, e si esprime così: "Non si intravede come possa piantarsi la giostra manovrata da Luciano Spalletti.

Al massimo potrà rallentare, considerando le possibili complicazioni offerte dal calendario con Lazio, Atalanta, Torino e Milan nei prossimi quattro appuntamenti dei quattordici all’epilogo, ma fermarsi proprio no. Ingiocabile per quasi tutti da settembre, il Napoli frantuma anche l’Empoli, stordendolo con un’organizzazione di gioco ai limiti della perfezione che ammansisce e annacqua i piani di Zanetti, come Baldanzi a intralciare la tela del tessitore Lobotka".