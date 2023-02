La Stampa di Elkann smonta il "caso" Santoriello: "Magistrato preparato, equilibrato e ironico"

Sulle pagine odierne de La Stampa, si leggono le dichiarazioni ripescate dal web di Ciro Santoriello, pm dell’inchiesta Prisma

Sulle pagine odierne de La Stampa, si leggono le dichiarazioni ripescate dal web di Ciro Santoriello, pm dell’inchiesta Prisma, quella che riaperto il caso plusvalenze per la Juventus. “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo”. Le dichiarazioni risalgono al 2019, ma la data non attenua la gravità né dirada le ombre che, inevitabilmente, s'allungano. Al di là dei dubbi sull'imparzialità - si legge sul quotidiano -, emerge una evidente inopportunità in rapporto al ruolo rivestito.