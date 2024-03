La Stampa lancia un'improbabile rimonta del Torino: "Ci crede ancora"

"Pari in rimonta a Napoli: il Toro ci crede ancora" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de La Stampa oggi in edicola

"Pari in rimonta a Napoli: il Toro ci crede ancora" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina de La Stampa oggi in edicola in merito al punto portato via dai granata sul campo del Napoli. Un punto nel capoluogo campano che non dà la gloria, ma il senso di una squadra viva che sa restare in piedi nelle difficoltà. Al Maradona è accaduto proprio questo: azzurri più pericolosi, granata sensibili al pericolo, si legge.