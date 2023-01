La Stampa - Napoli strepitoso: alla fine è un massacro per la Juventus

Gigi Garanzini, firma de La Stampa ha così analizzato Napoli-Juventus 5-1 andata in scena ieri sera al 'Maradona'

Gigi Garanzini, firma de La Stampa ha così analizzato Napoli-Juventus 5-1 andata in scena ieri sera al 'Maradona' con il tracollo della formazione di Massimiliano Allegri: "Dal corto muso al muso lungo. Alla fine è un massacro, la Juventus che non prendeva gol da otto partite ne incassa 5 in poco più di un'ora. Per merito di uno strepitoso Napoli, ma anche per gravi demeriti propri emersi a gioco lungo [...] Quando si scontrano il miglior attacco e la miglior difesa ne escono di solito match equilibrati, come il primo tempo sembrava confermare: il 5-1 finale ha premiato invece, in modo clamoroso, il coraggio di osare. [...] Aveva osato anche la Juve, in partenza, schierando quattro giocatori offensivi come Milik, Di Maria, Chiesa e Kostic.