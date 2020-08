La Stampa - Quadriennale da 4,5 più bonus: l'agente di Milik ha l'accordo con la Roma

Gli agenti di Arek Milik hanno trovato l'accordo con la Roma: quadriennale da 4,5 più bonus. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna de 'La Stampa', che sviscera tutti i dettagli della trattativa.

“Mercoledì a Cernobbio, subito dopo l’ennesimo appuntamento a Milano tra Paratici e Fienga per parlare di Edin Dzeko (e non solo) in bianconero, la Roma e Arkadiusz Milik, rappresentato dal suo procuratore, si sono scoperti promessi sposi: intesa di massima sull’ingaggio (4,5 milioni a stagione più bonus), diritti d’immagine, durata del contratto (quadriennale) e numero di maglia (il 9) in giallorosso. Con la benedizione del Napoli: scambio secco con Cengiz Under e il giovane Alessio Riccardi per una valutazione complessiva di 40 milioni da una parte e dall’altra. Sposi sì, ma per ora promessi: manca il sì definitivo di Milik, che da tempo aveva fatto la bocca alla Juve e vuole riflettere sul cambio di destinazione.