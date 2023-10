La Verità - Gli arabi volevano Milan, Juve e Inter per la Supercoppa

Sul tema scrive così l'edizione odierna de La Verità.

© foto di www.imagephotoagency.it

“La sortita ha radice profonde e pragmatiche. Nasce dall’accordo siglato l’anno scorso tra Lega di Serie A e Arabia Saudita per organizzare la Supercoppa italiana a Gedda, da 4 all’8 gennaio 2024, con la formula della cosiddetta Final Four. Significa mandare in Arabia a contendersi il trofeo Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina con un montepremi complessivo di circa 23 milioni di euro, da dividersi tra i club e la Lega di A, aggiungendo poi una percentuale sui diritti televisivi.

Pare che al momento dell’accordo tra Lega Calcio e Arabia Saudita, gli arabi si aspettassero di portare a giocare nei loro stadi blasoni del calibro di Milan, Juventus, oltre alla quotata Inter: vale a dire le società che già solo in termini di tifosi sui social muovono il maggior numero di persone e danari. Napoli, Lazio e Fiorentina, pur con la loro levigata tradizione, garantirebbero un appeal inferiore".