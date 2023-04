Libero bacchetta Spalletti: "Sia meno integralista e faccia il salto di qualità!"

Critiche a Luciano Spalletti dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Milan in Champions League arrivano dall'edizione odierna di Libero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Critiche a Luciano Spalletti dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Milan in Champions League arrivano dall'edizione odierna di Libero: “Paradosso: Bennacer fa il trequartista che Spalletti ha amato in carriera, da Perrotta a Nainggolan, al quale quest’anno ha rinunciato in favore del 4-3-3 e di Lobotka, proprio colui che ne soffre la presenza. Pioli usa l’arma del collega per sabotarlo, un’idea tanto perfida quanto efficace. Ciò dimostra che il rossonero sta crescendo parallelamente alla squadra che allena. Rispetto al collega Spalletti, più lineare e insistente nello schierare una formazione il cui obiettivo è essere sempre uguale a se stessa, Pioli si dimostra più flessibile e disposto ad inventarsi qualche stregoneria, modellando il Milan a seconda di ciò che gli passa per la testa. Il suo è un grande salto di qualità. Spalletti non ha trovato lo stesso effetto benefico da Elmas, unica variante (obbligata) alla squadra che vince e che, quindi, non si cambia.