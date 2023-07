Libero critica il Napoli "Ha perso il metodo Giuntoli e ora vuole riciclare Bernardeschi"

Libero critica il mercato del Napoli, il primo da anni senza il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questo è quanto si legge sul quotidiano

Libero critica il mercato del Napoli, il primo da anni senza il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questo è quanto si legge sul quotidiano: "Il Napoli ha fatto della programmazione un mantra e grazie ad essa è arrivato allo scudetto. Ma ora che non c’è più Giuntoli, il garante del metodo, sembra essersi un po’ perso. Dopo Kim, il piano era vendere rapidamente Zielinski e Lozano, i due in scadenza 2024: sono ancora lì. Può darsi anche che restino fino all’estate prossima, ma perdersi Samardzic non è da Napoli.

Per rimpiazzare il coreano in difesa c’è un po’ di confusione: Scalvini dell’Atalanta costa troppo, allora sono stati sondati Danso (24 anni, Lens), Itakura (26, Gladbach), Mavropanos (25, Stoccarda), Le Normand (26, Real Sociedad), Lacroix (23, Wolfsburg), Kilman (26, Wolverhampton) e, in ultimo, Sutalo (23, Dinamo Zagabria). Troppe idee dietro, poche davanti, dove si pensa di riciclare Bernardeschi, sfumato un anno fa e di ritorno da Toronto".