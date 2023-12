Libero - Il Napoli è andato al risparmio su tutto: allenatore, mercato e sostituto Garcia

A scriverlo è il quotidiano Libero oggi in edicola parlando delle difficoltà della società di Aurelio De Laurentiis

"Il Napoli si è sentito così in alto da aver puntato in basso. È andato al risparmio su tutto: allenatore, mercato, sostituto dell’allenatore. Non ha saputo valorizzare un brand che, nel momento del trionfo, era diventato unico e prezioso. Dove la trovi una squadra vincente che gioca un gran calcio in una società con i bilanci in ordine in una bella città ricca d’amore?". A scriverlo è il quotidiano Libero oggi in edicola parlando delle difficoltà della società di Aurelio De Laurentiis.