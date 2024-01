Libero - La Supercoppa che non piace ai tifosi piace invece molto ai club: i motivi

Claudio Savelli su Libero analizza i tanto criticati tempi e modi della Supercoppa italiana, facendo chiarezza su quello che ai club interessa

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Savelli su Libero analizza i tanto criticati tempi e modi della Supercoppa italiana, facendo chiarezza su quello che ai club interessa: "La Supercoppa che non piace ai tifosi, ai club piace eccome. Per forza, è un trofeo comodo, ricco ed efficace. Comodo perché bastano due partite per vincerlo, il doppio rispetto agli anni scorsi ma comunque poche. Ricco perché chi trionfa si intasca 8 milioni e chi perde la finale 5 milioni: buttali via".

Savelli spiega anche come potrebbe fungere da 'paracadute': "Efficace perché evita che la stagione diventi un fallimento: vincere a metà annata porta una botta di autostima e di serenità, sensazioni fondamentali per vivere al meglio la seconda parte se ti stai giocando uno scudetto (l’Inter) o la permanenza nei primi quattro posti che valgono la Champions League e fior di milioni annessi (il Napoli)".